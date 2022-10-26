Kağızman’da yollar beton oluyor

Kağızman-Çengilli arası beton yol oluyor.

Kars’ın Kağızman ilçesinde yol yapım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Kağızman’da İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’nce yürütülen yol çalışmalarını Kaymakam Okan Daştan, İlçe Özel İdare Müdürü Hüseyin Yıldız ile birlikte yerinde gördü. Daştan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakan Okan Daştan, Çengilli köyünde bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Daştan vatandaşlardan yapılan hizmetlere sahip çıkmalarını istedi.

Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, daha sonra Çengilli köyünden ayrıldı.

Öte yandan İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’nce yürütülen yol çalışmalarının kış öncesi tamamlanması hedefleniyor.