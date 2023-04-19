Kağızman’da seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Kağızman’da Seçim Güvenliği Toplantısı Kaymakam Okan Daştan Başkanlığı’nda yapıldı.

Kaymakamlık Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Belediye Başkan Vekili Mutlu Yüce, İlçe Jandarma komutanı Binbaşı İlker Kar, Emniyet Müdürü Ufuk Doğan, Gençlik ve Spor Müdürü Alaaddin Karagöl, Milli Eğitim Müdürü Selim Suat Güner ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle Seçim Güvenliği ele alındı. Alınacak tedbirler gözden geçirildi.

Vatandaşların sağlıklı bir şekilde oylarını kullanabilmeleri için yapılması gerekenler masaya yatırıldı. Toplantıda ayrıca seçim günü alınacak güvenlik önlemleri ve seçim ile ilgili tedbirler hakkında fikir alış-verişinde bulunuldu. Toplantı daha sonra sona erdi.