Kağızman’da polis ve depremzede aileler iftarda buluştu

Kars İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, iftarını Kağızman’da polis ve depremzedelerle birlikte açtı.

Kars’ın Kağızman ilçesine eşi Ebru Sağdıç ile birlikte gelen Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, bir takım incelemelerde bulundu.

Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, daha sonra Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri ve ilçede misafir edilen depremzede ailelere yönelik düzenlenen iftar programa katıldı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nce organize elden iftar yemeği öncesinde Kur’an-ı Kerim Tilaveti okundu, dualar edildi.

Daha sonra okunan ezan ile birlikte iftar yemeğine geçildi. Yenilen iftar yemeğinin ardından Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve eşi Ebru Sağdıç, depremzede ailelerle bire bir ilgilenerek sohbet etti.

Emniyet Müdürü Sağdıç, yemeğin ardından Kars’a döndü