Kağızman’da meyvecilik paneli düzenlendi

Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Kars’ın bir tarım ve hayvancılık şehri olduğunu, tarım ve hayvancılık sektörünün, kentin en önemli ve yaygın geçim kaynaklarından ve kırsal alandaki vatandaşlara katma değer sağlayan sektörlerden birisi durumunda olduğunu belirtti.

Öksüz, Kars’ta meyve üretiminin neredeyse tamamının Yeşil Kağızman’da yapıldığını kaydetti.

Kendine has mikroklima iklimiyle Kars’ta meyveciliğin en çok yapıldığı Kağızman’da Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün katılımıyla Meyvecilik Paneli düzenlendi.

Paneli saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kağızman Halk Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen panelde AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, TBMM Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç ve Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş birer konuşma yaptı.

Daha sonra söz alan Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, tarımsal üretimi artırmak ve kendi kendine yeten bir il konumuna erişmek gerektiğini söyledi.

Öksüz, “Sahip olduğumuz geniş otlaklarımız, meralarımız, yaylalarımızla, ilimizin yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 35’ini oluşturan 375 bin hektarlık tarım alanımızla, Kars olarak tarım ve hayvancılık konusunda çok avantajlı bir il konumundayız. Bu potansiyelimize uygun olarak üretimin artırılmasına yönelik planlı tarım çalışmaları yapmak, tarımsal üretimi sürdürülebilir yapmak, doğa ile dost bir üretim için kaynaklarımızı en verimli biçimde değerlendirmek ve bunun sonucunda tarımsal ürünlerimizi ilimiz ve ülke ekonomisine katma değer olarak yansıtmak zorundayız” dedi.

Öksüz, “Kars bitkisel üretimi her ne kadar hayvancılığa dayalı olsa da bazı bölgelerimizde meyvecilik de yapılmaktadır. İlimizde kayısı başta olmak üzere 22 bin 150 dekar alanda elma, ceviz ve badem üretimi yapılmaktadır. İlimizdeki meyve üretiminin neredeyse tamamı da güzel ilçemiz Yeşil Kağızman’da gerçekleştirilmektedir. Kağızman Şahindere Mahallesi sınırları içerisinde bulunan orman arazisine Kars Orman İşletme Müdürlüğü’nce toplam 4 bin dekar alana, 2021 yılında 220 bin adet, 2022 yılında 110 bin adet badem tohumu ekildi. Yapılan kontrollerde de çalışmanın yüzde 70 oranında başarıya ulaştığı belirlendi. Bu elbette bizler için sevindirici bir durumdur. Bu bağlamda Tarım ve Orman Bakanlığımızın "Kent Tarımı Modeli" ve “Kendi Kendine Yeten Kent” kavramı anlayışına paralel olarak Kağızman ilçemizin sürdürülebilir meyvecilik plantasyonları yönetiminin sağlamalıyız. Bölgede yeni bir yatırım kalemi farkındalığının sağlanması, meyveciliğin geliştirilerek yaygınlaştırılması için hedeflenen ölçüde çiftçilerin farkındalığını sağlayarak kurumsal misyon ve vizyon ile meyvecilik ve sebzecilik yatırımı konusunda girişimciliği teşvik etmeliyiz. Var olan meyve bahçelerinde yetiştirici kültürünü geliştirmek ve sonuç olarak Kağızman meyveciliğini daha iyi noktaya taşıyacak çalışmalar ve projelerin yol haritası çizileceği bu panelimizin çok önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından; Doç. Dr. Ersin Gülsoy ceviz yetiştiriciliği, Doç. Dr. Mücahit Pehlivan dut yetiştiriciliği, Doç Dr. Ramazan Bozhüyük kayısı yetiştiriciliği ve Dr. Tuncay Kaya elma yetiştiriciliği konularında sunumlar yaparak üreticileri bilgilendirdi.

Kağızman Meyvecilik Paneline; Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, 65. Hükümet Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ve Kars Milletvekili Ahmet Arslan, TBMM Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ve meyve üreticileri katıldı.