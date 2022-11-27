Kağızman’da kış tedbirleri toplantısı yapıldı.

Kars’ın Kağızman ilçesinde yaklaşan kış mevsimi öncesinde Kaymakam Okan Daştan Başkanlığı’nda Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda toplantı düzenlendi.

Toplantıda, yoğun kar yağışı ve don, meteorolojik uyarılarda, beklenen olayların öncesinde muhtemel can ve mal zararlarının önlenmesi-azaltılması, müdahale çalışmalarının daha etkin ve verimli yapılabilmesi, ilçe merkezi ve köylerde karla mücadele çerçevesinde yapılacak çalışmalar ve alınacak tedbirler görüşüldü.

Toplantıya başkanlık yapan Kaymakam Okan Daştan, kış mevsiminin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve vatandaşların kışı sorunsuz geçirmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşlarının iş birliği içerisinde çalışması gerektiğine dikkat çekti.

Toplantı daha sonra yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.