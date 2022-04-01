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Kağızman’da Kadına Şiddetle Mücadele koordinasyon toplantısı yapıldı
Kağızman’da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu 2022 yılı 1. Dönem toplantısı yapıldı.
KARS 01.04.2022, 12:51
Kağızman’da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu 2022 yılı 1. Dönem toplantısı yapıldı.
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İlçe Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu 2022 yılı 1. Dönem toplantısına Kaymakamı Hamza Türkmen, başkanlık etti.
Kaymakamlık Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadele, erken yaşta zorla evlilik konuları görüşüldü.
Toplantıda alınması gereken önlemler masaya yatırıldı.