banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Altın 1800 Dolar-Onsun üzerine geri döndü
Altın 1800 Dolar-Onsun üzerine geri döndü
Yılmaz Vural yoğun bakımdan çıktı
Yılmaz Vural yoğun bakımdan çıktı
Başkan Yavaş’tan bir destek de tiyatrolara
Başkan Yavaş’tan bir destek de tiyatrolara
Suriye sınırında Türk bayrağı heyecanı
Suriye sınırında Türk bayrağı heyecanı

Kağızman’da jandarmadan şafak operasyonu!

Kağızman’da, kasten adam öldürme olayı ile ilgili 5 eve jandarma ekiplerince operasyon düzenledi.

KARS 07.12.2020, 16:36
2
Kağızman’da jandarmadan şafak operasyonu!
banner422

Kağızman’da, kasten adam öldürme olayı ile ilgili 5 eve jandarma ekiplerince operasyon düzenledi.

İl Jandarma Komutanlığı’nca 03.09.2020 tarihinde aasten adam öldürme olayını aydınlatmak maksatlıyla Kağızman ilçe mülki sınırları içerinde önceden tespit edilen 2 eve operasyon düzenlenirken şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız silahlara ait 109 adet mühimmat ve 1 adet askeri tip gaz maskesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Ele geçirilen ruhsatsız silahlar, kriminal inceleme yapılmak üzere Jandarma Kriminal Merkezine gönderildi. Olayla gözaltına alınan şüpheli 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu