Kağızman’da dolu yağışı etkili oldu

Kars’ın Kağızman ilçesinde şiddetli rüzgarla birlikte etkili olan dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Kapalı hava, akşam saatlerinde Kağızman’da yerini yağmura bıraktı. Kısa süre içerisinde şiddetli rüzgar ile birlikte yağış doluya dönüştü. Dakikalarca süren dolu ve şiddetli rüzgar, ilçedeki meyve ağaçları ve dışarıda bulunan araçların zarar görmesine neden oldu.

Yer yer fındık büyüklüğünde yağan doludan korunmak isteyen caddedeki vatandaşlarsa çareyi dükkan ve tentelerin altına sığınmakta buldu.