Kağızman’da çocukların kaymakam sevgisi fotoğraf karesine yansıdı. Ziyaret ettiği okullarda çocuklarla bir araya gelen Kaymakam Daştan, ilçede çocukların gönlünü kazanmasını bildi.

Kars’ın Kağızman ilçesi Kaymakamı Okan Daştan, okul ziyaretlerini sürdürüyor. Daştan’ın bu sefer ki adresi Kağızman Avcı Mahmut Ortaokulu ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini oldu.

Kaymakam Okan Daştan, okula gelirken, minik öğrencileri de ihmal etmedi. Öğrencilerle sarılarak fotoğraf çektiren Daştan, bir süre öğrencilerle sohbet etti.

Kaymakam Okan Daştan, okul ziyaretin de, okul yönetiminin sorunlarını dinledi. Öğrenciler tarafından hayata geçirilen projeler hakkında bilgi aldı. Daştan daha sonra okuldan ayrıldı.