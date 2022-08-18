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Kağızman’da boğulma olaylarını önleme toplantısı

Kağızman’da suda boğulma olaylarının önlenmesine yönelik toplantı düzenlendi.

KARS 18.08.2022, 11:04
Kağızman’da boğulma olaylarını önleme toplantısı

Kağızman’da suda boğulma olaylarının önlenmesine yönelik toplantı düzenlendi.

Kars’ın Kağızman ilçesinde Kaymakam Hamza Türkmen Başkanlığı’nda Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda ‘Suda Boğulma Olaylarının Önlenmesi’ çerçevesinde Afet Ve Acil Durum Yönetimi Toplantısı yapıldı.

Toplantıda özellikle son günlerde etkili olan sıcak havadan dolayı serinlemek için göl, baraj ve akarsuları giren vatandaşlar için alınan önlemler masaya yatırıldı.

Ayrıca ilçe genelinde göl, akarsu ve dereler girmek yasaklandı.

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