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Kağızman Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nden örnek çalışma

Kağızman’da hizmete giren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, birçok muhtaç ve engelli aileye ulaşmayı başardı.

KARS 10.06.2021, 11:14
Kağızman Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nden örnek çalışma

Kağızman’da hizmete giren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, birçok muhtaç ve engelli aileye ulaşmayı başardı.

Kağızman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü örnek bir çalışma başlatarak, ‘Kadına şiddete’ geçit vermeyeceklerini duyurdu.

Bu çerçevede kadına yönelik şiddetle mücadele ve erken yaşta, zorla evlilik ile mücadele kapsamında Kağızman genelinde Kaymakamlık Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalarda, köylerde ve merkezde kadınlara ve sağlık çalışanlarına bilgilendirmeler yapıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Bahri Aydın, “Amacımız ilçemiz genelinde kadına yönelik şiddetin sona ermesi, özelikle çocuk yaşta evliliklerin önüne geçmesidir. Bu iki önemli sorunu ilçemizde tamamen bitirmeyi kendimize görev saydık” dedi.
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