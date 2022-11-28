Kağızman Kaymakamı Daştan, esnafla buluştu

Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, esnafla bir araya geldi.

Kars’ın Kağızman ilçesi Kaymakamı Okan Daştan, esnafı ziyaret ederek bir sohbet etti. Esnafın sorunlarını dinleyen Daştan, vatandaşlarla da bir araya gelerek hatırlarını sordu.

Sık sık köy ve okul ziyaretleri gerçekleştiren Kaymakam Okan Daştan’ın bu seferki adresi ilçe merkezindeki esnaf oldu. işyerlerini dolaşarak esnafın sorunlarını dinleyen Daştan, esnafın sorunlarının çözümü noktasında istişarede bulundu. Esnafa hayırlı işler dileyen Daştan, bir sürede vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlarla birlikte çay içen Daştan daha sonra kaymakamlığa geçti.