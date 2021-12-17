Kafkas Üniversitesi Van’da şampiyon oldu

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 13-17 Aralık 2021 tarihleri arasında Van’da düzenlenen 2. Lige yükselme grup karşılaşmalarında Kars Kafkas Üniversitesi şampiyon oldu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 2. Lig yükselme grup maçlarında grubu 1. olarak bitiren Kafkas Üniversitesi erkek futbol takımı büyük bir başarı elde etti.

Turnuvaya Muş Alparslan Üniversitesi 2-1 galibiyetiyle başlayan Kafkas Üniversitesi, ardından ev sahibi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 3-3 berabere kaldı. Iğdır Üniversitesini 1-0 ardından da final maçında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini güzel bir oyun sergileyerek 2-1 mağlup eden Kafkas Üniversitesi şampiyonluğa adını yazdırdı.

Kafkas Üniversitesi Takım Kaptanı Yunus Karaaslan, turnuvada kendilerine destek veren başta KAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu olmak üzere Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Kaygın’a ve Yüksekokul hocalarına, güzide şehrimizin iş adamlarından Sefer Özabay ve Kazım Mücük’e teşekkür etti.

KAÜ Takım Antrenörü Mahir Koç ise bundan sonraki turnuvalarda Kars’ı ve Kafkas Üniversitesi’ni daha iyi yerlere taşıyabilmek için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını kaydetti.