Jandarmadan yavru baykuşlara şevkat eli

Kars’ta yuvalarından düşen yavru baykuşlara jandarma şevkat elini uzattı. Yavru baykuşları korumaya alan jandarma, baykuşları besleyerek karını doyurdu.

Kars İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı yerleşkesi içerisinde bulunan yuvalarından düşen 2 baykuş yavrusu, Jandarma personeli tarafından beslendi.

Bir süre baykuşları besleyen jandarma daha sonra baykuşları kontrolleri yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim etti. Burada ilk tedavileri yapılan yavru baykuşlar koruma altına alındı.

Doğa Koruma Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü’nde koruma altına alınan baykuşlar yeterli olgunluğa ulaştıklarında doğaya bırakılacak.