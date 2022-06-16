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Jandarma Teşkilatı’nın 183. yıldönümü

Kars’ta Jandarma Teşkilatı’nın 183. kuruluş yılı etkinleri çerçevesinde resim ve şiir yarışması düzenlendi. Yarışma da dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

KARS 16.06.2022, 15:28
Jandarma Teşkilatı’nın 183. yıldönümü

Kars’ta Jandarma Teşkilatı’nın 183. kuruluş yılı etkinleri çerçevesinde resim ve şiir yarışması düzenlendi. Yarışma da dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen “Jandarma" konu ve temalı şiir ve resim yarışma sona erdi. Yarışmada dereceye giren öğrencileri Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Jandarma Komutanlığı’nda konuk etti.

Ayçiçek, konuk ettiği ve düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini vererek başarılar diledi.

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