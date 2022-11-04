Jandarma kaçak avcıları suçüstü yakaladı

Kars’ta jandarma kaçak avlanan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Kaçak avcılara 17 bin 592 lira ceza kesildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri tarafından, Sarıkamış ilçesi mülki sınırları içerisinde usulsüz avlandıkları tespit edilen 3 kişiyi suçüstü yakalarken, usulsüz avlanılmış 10 keklik ise muhafaza altına alındı.

Jandarma ekiplerince kaçak avlanan 3 kişiye toplam 17 bin 592 lira idari para cezası kesildi.

Öte yandan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri tarafından kaçak avcılara yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.