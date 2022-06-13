Jandarma HAYDİ timlerinden yavru baykuşa şefkat eli

Kars’ta yavru Kulaklı Baykuş’a jandarmanın şefkatli eli uzandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma timinin, devriye görevindeki dikkati sonucunda yol kenarında baygın vaziyette Yavru Kulaklı Orman Baykuşu tespit edildi.

Yavru baykuşun ilk kontrolü yapan HAYDİ timleri daha sonra yavru baykuşu alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirdi.

Burada merkez personeline teslim edilen baykuş tedavi altına alındı. Yavru baykuşun ilk muayenesinde güçten düştüğü tespit edildi.