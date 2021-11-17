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İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı

Kars İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun 4’üncü Olağan Toplantısı Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz Başkanlığı’nda yapıldı.

KARS 17.11.2021, 10:56
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı

Kars İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun 4’üncü Olağan Toplantısı Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz Başkanlığı’nda yapıldı.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurul Başkanı Vali Türker Öksüz’ün açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karar bağlandı.

Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu organı Denetim kurulunca hazırlanan Aktif İş Gücü Programları ve Toplum Yararına Programlarına ilişkin denetim raporları İ.İ.M.EK. Yönetmeliğinin 13. maddesinin 5. fıkrası uyarınca İ.İ.M.E.K. Kurulunca onaylandı.

Yıllık Eğitim Planında yer almayan ve Kars Belediyesi Başkanlığı ile Özel Politika kapsamında kadınlara yönelik olarak düzenlenen ve 25 katılımcı ile açılan halı onarıcı mesleği yıllık eğitim planına dahil edilmesine kurul tarafından karar verildi.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısına, Vali Yardımcısı/İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Zahid Doğu, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdoğan Kaygın, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yusuf Bulut, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Sedat Başpınar, İl Ticaret Müdürü Adem Beyribey, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, Esnaf ve Sanatlar Odaları Birliği Başkanı Adem Burulday, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu İl Temsilcisi (TÜRK-İŞ) Dinçer Yılmaz Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu İl Temsilcisi (TİSK) Ayhan Babacan, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu İl Temsilcisi (HAK-İŞ) Barış Üstebay ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu İl Temsilcisi Şerife Sıddıka Ertaş’ın katıldı.

Ayrıca bir sonraki İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantı’nın 2022 yılı Ocak ayı içerisinde yapılmasına karar verildi.

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