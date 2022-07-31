İcracıları ile Geleneksel Çalgılar Dünyası’nda Yolculuk” seminer ve müzik dinletisi etkinliği düzenlenecek.

“İcracıları ile Geleneksel Çalgılar Dünyasında Yolculuk” seminer ve müzik dinletisi etkinliği Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi Doç. Dr. Sibel Polat ve Trabzon Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi Dr. Koray İlgar tarafından organize edilecek. Etkinliğe Yunanistan’dan Aleksandros Lyra, ise konuk sanatçı olarak katkı sağlayacak.

1 Ağustos 2022 tarihinde saat: 13.00’te Kafkas Üniversitesi KAÜ-KİK YouTube kanalında yayınlanacak olan etkinliğe dünyanın farklı ülkelerinden katılacak olan sanatçıları çalgılarını tanıtıp icra etmek üzere konuk olacaklar.

Etkinliğe Yunanistan’dan katılacak olan konuk sanatçı Aleksandros Lyra, programda kendisini tanıttıktan sonra Girit Liri adlı çalgıya nasıl başladığını, kendi çalışma prensibini ve icra tarzını anlatacak. Sanatçı Girit Liri tarihi, teknik ve yapısal özellikleri, Girit Liri yapımcıları ve günümüzde gençlerin bu çalgıya karşı olan ilgisi gibi konulara da değinecek. Kars yöresi halk oyunlarının vazgeçilmezi olan ve yöre halkı tarafından akordeon ve garmon eşliğinde dinlenilerek oynanan enstrümantal eserlerden programa özel olarak hazırladığı Altınumara-Altınömür (Kars) ve Kentvari-Gündevur (Kars) adlı eserleri ilk defa Girit Liri ile seslendirecek. Alexandros Lyra, programda Yunanistan’ın geleneksel enstrümantal eserleri ve klasik eserlerinin yanı sıra, kendi bestelerinden oluşturduğu repertuvarını da icra edecek.

Böylece icracıları yoluyla geleneksel çalgıların 3 farklı dildeki uluslararası tanıtımı için dijital bir arşiv olacağını ifade eden Polat ve İlgar bunun ve devamındaki programların profesyonel icracılar ve araştırmacılar için de önemli bir dijital kaynak olacağını vurguladılar. Ayrıca Polat ve İlgar, Yunan olan sanatçının kendi dilinde sunacağı programın Türkçe ve İngilizce çevirilerine de alt yazı olarak yer verileceğini belirterek, bundan sonraki konuk sanatçıların da sunumlarını kendi dillerinde gerçekleştireceklerini ve bu doğrultuda yine Türkçe ve İngilizce alt yazılara yer verileceğine de dikkat çektiler.