Son Dakika
Tuvalet için kazı yaparken tarihi kalıntılara denk geldiler; Tekeli cami bahçesinde Roma mozaikleri!
Hayvan Pazarı’nda Covid-19 denetimi
Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında daha önce kapatılan ve bugün yeniden hizmete açılan Hayvan Pazarı’nda salgınla mücadele kapsamında denetim yapıldı.
KARS 20.05.2021, 10:56
Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında daha önce kapatılan ve bugün yeniden hizmete açılan Hayvan Pazarı’nda salgınla mücadele kapsamında denetim yapıldı.
Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün talimatlarıyla Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Korona virüs (Covid-19) salgın hastalığı nedeniyle denetimlerini artırırken, hayvan pazarı girişinde maske, mesafe ve hijyen konusunda vatandaşlara bilgi verildi.Hayvan Pazarı’nda bulunan vatandaşlardan gerekli tedbirleri almalarını isteyen zabıta ekipleri, kurallara uymayan vatandaşlar hakkında kabahatler kanunu göre işlem yapacak.