Harbiler 36 taraftar grubu yardım kampanyası başlattı

Harbiler 36 Taraftar Grubu, “36 bin” Kars 36 Spor sevdalısına ulaşmak ve kenttin takımına destek olmak için yardım kampanyası başlattı.

Kars 36 Spor Taraftar Grubu, Kars 36 Spor Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi’nde daha güçlü olması için başlattığı yardım kampanyasına tüm Karslıları davet etti.

Kars 36 Spor Taraftar Grubu’ndan yapılan açıklamada, “Şimdi hedefimiz olan 36.000 Karsspor sevdalısına ulaşmak için kolları sıvadık. Bizler elimizden geleni yaparken şehirde iş yapan esnafımız, şehri yöneten bürokratlar, şehri ve ülkeyi yönetmeye talip siyasiler ve siyasi partiler ve herkesten daha büyük güvencemiz olan dünyanın dört bir yanındaki Karslı hemşehrilerimiz, her yerde övünçle bahsettiğimiz şehrimize, gençlerimize sahip çıkmanın vakti geldi. Hep beraber omuz omuza gücümüzü gösterelim” denildi.

Açıklamada, “Unutulmasın ki bu şehrin en büyük sivil toplum örgütü Karsspor taraftarıdır. Bizler bundan sonra bizim yanımızda olanın yanındayız. Yanımızda olmayanın da karşısındayız” ifadelerine yer verildi.

2022-2023 futbol sezonuna daha güçlü girmek ve yıllardır özlemi çekilen TFF 3. Ligi’ne çıkmak isteyen taraftarlar, Türkiye’nin dört bir yanında bulunan Karslıların başlatılan kampanyaya destek olmasını bekliyor.