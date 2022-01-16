Güreş Kars İl Temcisi Kırtay antrenör ve hakemlerle buluştu

Kars’ta düzenlenen ‘‘Gençler A kategorisi Güreş Müsabakaları’na katılan sporcu, antrenör ve müsabakayı yöneten hakemler yemekte buluştu.

Kars’ta 13 Ocak 2022 tarihinde başlayan ve bugün sona erecek olan okul sporları faaliyet programında yer alan gençler A kategorisi güreş müsabakalarına 15 ilden grekoromen sitilde 69 sporcu, serbest stilde 101 sporcu, 28 antrenör, idareci yer alırken müsabakalarda 20 hakemin görev aldı.

Kars’ta düzenlenen müsabakalara katılan hakem, idareci, antrenör ve sporculara yemek veren Güreş Kars İl Temsilcisi ve Ortakapı Muhtarı Mürteza Kırtay, müsabakalara katılan sporculara başarılar diledi.

Düzenlenen yemeğe Kars İl Emniyet Müdürü İbrahim Ethem Öztürk, Spor Hizmetleri Müdürü Ömer Saltık, Şube Müdürü Okan Ünal, Okul Sporları Koordinatörleri Hüseyin Aydın, Ozan Çelik, Müsabaka Sebahattin Yıldız, Eski güreşçilerden Emrah Güney ve sporcular katıldı.

Düzenlenen yemeğin açılışında konuşan Spor Hizmetleri Müdürü Ömer Saltık, güreşin bir aile olduğunu belirtti.

Saltık, “Bu ailenin bir mensubu olmaktan gurur duyuyorum. Yeni seçilen Federasyon Başkanı Şeref Eroğlu’nun güreşi hak ettiği yerlere taşıyacağına inancının tamdır. Başkana ve ekibine gereken desteğin verilmesi gerekiyor” dedi.

Düzenlenen yemeğe ev sahipliği yapan, Güreş Kars İl Temsilcisi Mürteza Kırtay, kendisine destek veren Güreş federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu’na ve davete icabet eden güreş ailesinin tüm mensuplarına teşekkür etti.

Kırtay, gücünün yettiğince bu ailenin bir neferi olacağını ve üzerine düşen ne görev varsa düşünmeden yerine getireceğini söyledi.

Kars’ta düzenlenen ve okul sporları faaliyet programında yer alan ‘Gençler A kategorisi Güreş Müsabakaları’na 15 ilden grekoromen sitilde 69, serbest stilde 101 olmak üzere toplam 170 sporcu katıldı.