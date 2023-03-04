Gaziantep’te yaptığı bina yıkılan müteahhit Kars’ta yakalandı

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde Gaziantep’te yıkılan bir binanın müteahhidi Sarıkamış’ta yakalandı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremde Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yıkılan bir binanın müteahhidi, Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Nurdağı’nda meydana gelen depremde yaptığı binanın yıkılması nedeniyle Gaziantep Nurdağı Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan hakkında aranması bulunan müteahhit S.Ç.K. (49), Sarıkamış’taki bir otelde konakladığını tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmayla S.Ç.K.’yı kaldığı otelde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan S.Ç.K. yapılan işlemlerinin ardından Gaziantep’e götürüldü.