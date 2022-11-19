Gazi Kars Kent Müzesi masaya yatırıldı

Kars’ın yeni cazibe alanı olan Kars Kalesi eteklerindeki bedesten bölgesinde yer alan ve tarihi dokuya uygun şekilde inşa edilen Gazi Kars Kent Müzesi’nde çalışmalar son aşamaya geldi. Müze’nin tefrişi için istişare toplantısı düzenlendi.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün başkanlığında, ilgili kurum yöneticileri ve Kafkas Üniversitesi’nden akademisyenlerin katılımıyla, Gazi Kars Kent Müzesi’nin tanzim ve tefrişine ilişkin istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda; müzede yer alacak olan Kars’ın tarihi ve kültürel değerlerini yansıtacak eserler ile müzenin düzenlenmesi konuları görüşüldü.

Gazi Kars Kent Müzesi’nin hizmete sunulmasıyla yeni bir turizm destinasyonu kazanılmış olacak.