Erzurum’da bulunan yaban keçisi Kars’ta tedaviye alındı
ERZURUM’DA BULUNAN YABAN KEÇİSİ KARS’TA TEDAVİYE ALINDI(KARS-İHA)
Erzurum’da DKMP ekiplerince bulunan yaban keçisi Kars’ta tedavi altına alındı.
Erzurum Doğa Koruma Milli Parklar (DKM) Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan arazi çalışmalarında bulunan hasta yaban keçisi DKMP Erzurum Bölge Müdürlüğü’ne getirildi. Burada ilk kontrolleri yapılan yaban keçisi daha sonra tedavi yapılmak üzere Kars’a gönderildi.
DKMP Erzurum Bölge Müdürlüğü ekiplerince Kars Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirilerek teslim edildi.
Kars Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavisine başlanılan yaban keçisinin ilk muayenesinde dehidrasyon ve sinirsel semptomları ve yüksek ateşi olduğu tespit edildi.
Kars Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alınan yaban keçisi sağlığına kavuştuktan sonra bulunduğu bölgede doğal ortama bırakılacak.
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