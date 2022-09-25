Elon Musk’ın Starlink uyduları Sarıkamış semalarında görüldü

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde gökyüzünde sıralı ışık halinde giden Elon Musk’ın Starlink uyduları görüntülendi.

Akşam saat 19.30 civarında gökyüzünde ortaya çıkan sıralı ışık Sarıkamış semalarında da görüldü. Vatandaşları tedirgin eden gökyüzündeki sıralı ışıkların Starlink uydularından kaynaklandığı belirtildi. Elon Musk tarafından uzaya gönderilen Starlink internet uyduları vatandaşlar tarafından görüntülendi.