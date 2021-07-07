Duyarlı esnaf iş yerlerinin önündeki bozuk kaldırımları yaptı

Kars’ta duyarlı esnaf, uzun süreden beri iş yerlerinin önünde bulunan ve insanların yürümekte zorluk çektiği kaldırımın onarımını yaptı.

Atatürk Caddesi’nde iş yerleri bulunan esnaf, iş yerlerinin önündeki kırık ve deforme olmuş kaldırımları yapmak için bir araya geldi. Önce çimento ve kum alan esnaf, daha sonra kolları sıvayarak önce bozuk kaldırımları söktü, ardından kaldırımların onarımına yapmaya başladı. İmece usulü çalışan esnaf, iş yerlerinin önündeki kaldırımları yaparak örnek davranışta bulundu.

“Duyarlı esnaftan Allah razı olsun”

Kars’ın birçok caddesinde kaldırımların bozuk olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, iş yerlerinin önünde bulunan kaldırımları yapan esnafa duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.

Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir grup esnafın duyarlı davranışının bütün esnafa örnek olması gerektiğini ifade eden vatandaşlar, “Allah razı olsun esnaf kendi iş yerinin önünde bulunan bozuk kaldırımları onardı. Kendi iş yerinin önünün güzel olması gerektiğini düşünerek böyle bir girişimde bulunmuşlar. Gerçekten çok ince ve bir o kadar da duyarlı düşünmüşler. Kendilerine teşekkür ederiz” dediler.

Öte yandan Atatürk Caddesi üzerinde bulunan ve kendi iş yerlerinin önündeki bozuk kaldırımları imece usulüyle onaran bir grup esnafın iş yerlerinin önünü belediye temizlik ekiplerini beklemeden her gün düzenli olarak süpürerek temizledikleri ortaya çıktı.