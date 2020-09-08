Dr. İbrahim Taşdemir, SERKA’ya Genel Sekreter olarak atandı

Dr. İbrahim Taşdemir, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı illerinde faaliyet yürüten Serhat Kalkınma Ajansı’na (SERKA) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Genel Sekreter olarak atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Emlak Dairesi Başkanı Dr. İbrahim Taşdemir, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Serhat Kalkınma Ajansı’na Genel Sekreter olarak atandı. 2010 yılında SERKA’nın kuruluşunda görev alan ve iki yıl Strateji Geliştirme ve Planlama Birim Başkanı olarak çalışan Taşdemir, daha sonra İstanbul ve Ankara’da çeşitli görevlerde bulundu.

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu olan Dr.Taşdemir, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde “Boğaz Geçişlerinin İstanbul Üzerinde Oluşturduğu Sosyo-Ekonomik Değişimlerin CBS Ortamında İncelenmesi” teziyle Yüksek Lisansını, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde ise “Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Modeli Oluşturmada Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Rolü: LUCIS Modeli Yaklaşımı” teziyle de doktorasını tamamladı.

İyi derecede İngilizce bilen, ulusal ve uluslararası birçok yayını bulunan Dr. İbrahim Taşdemir, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı’da faaliyet yürüten (SERKA)’da Genel Sekreter olarak görev yapacak.