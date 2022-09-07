Doktor Nilgün Şanal, 18 yaş üstü bireylere çağrıda bulundu

Uzmanı Doktor Nilgün Şanal, 18 yaş üstü bireyleri ücretsiz tansiyon, şeker ve kan şekerlerini ölçtürmeleri için Aile Sağlığı Merkezine davet etti.

Kars İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birim Sorumlusu Halk Sağlığı Uzmanı Doktor Nilgün Şanal, Türkiye’de her 40 yaş üstü 5 kişiden 1’inde KOAH, her 3 kişiden 1’inde hipertansiyon ve 20-79 yaş arası yaklaşık 7 milyon diyabet hastasının ve olduğunu söyledi.

Dr. Şanal, “Bu sene bu hafta özgü konu başlığımız “Kronik Hastalık Tarama ve İzlemleri”dir. Dünyada en sık görülen, en çok ölüme ve engelliğe neden olan bulaşıcı olmayan hastalıklar kalp ve damar hastalıkları, kanserler, diyabet ve kronik hava yolu hastalıklarıdır. Bu hastalıklara bağlı erken ölümlerin, her 70 yaş altı ölümlerin 2025 yılına kadar yüzde 25 azaltılması ülkemizin hedefidir. Ülkemizde hipertansiyon görülme sıklığı her 3 kişiden 1’inde vardır. Ama hastalarımızın yüzde 40’ı bunun farkında değildir. 18 yaş üstü herkes Aile Hekimlerine başvurarak tansiyon ölçtürebilir. Ülkemizde diyabet hastalığının görülme sıklığı ise yüzde 15’tir, 40 yaş üstü vatandaşlarımız ise ve Aile Hekimlerine başvurarak şekerlerini ve kan şekerlerini ölçtürebilir. Kardiyovasküler değerlendirme dediğimiz bir değerlendirme yapıyoruz; kişiler Aile Hekimine başvurarak bu değerlendirmeyi yapabilirler. Burada kişinin yaşına cinsiyetine, sigara kullanma durumuna, kan basıncına ve total kolestrol değerlerine bakılarak 10 yıl içinde ölümüne ilişkin değerlendirme yapılmaktadır” dedi.

Dr. Şanal, “Gerekli durumlarda sağlıklı hayat merkezlerinde çalışan diyetisyen, fizyoterapist, psikolog gibi ilgili sağlık profesyonellerinden destek alınması sağlanmaktadır. Hastalar E-nabızda kendi tedavi planını görebilmekte ve evde ölçtüğünüz kan basıncı değerinizi sisteme ekleyebilmektedir. Kardiyovasküler değerlendirmede yapılan hesaplama sonrasında Aile Hekimi yaşam tarzı değişiklikleri konusunda danışmanlık vermekte, risk durumuna göre gerekli durumlarda sağlıklı hayat merkezlerinden destek alınmasını sağlamakta, daha ileri tetkik ve tedavi planı için ise uzman hekim yönlendirmektedir” diye konuştu.