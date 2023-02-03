Doğu derbisinin hakemleri belli oldu

Kars 36 Spor Serhat Ardahan Spor karşılaşmasının hakemleri belli oldu.

Karşılaşmayı Van Bölgesi hakemlerinden Yunus Gül, Elif Yılmaz ve Mazlum Bilici hakem 3’lüsü yönetecek. Karşılaşmanın 4’üncü hakemi ise Çağrı Çırpan, karşılaşması Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda 5 Şubat 2023 Pazar günü saat 13.00’te oynanacak.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi’nde Doğu derbisi olarak öne çıkan Kars 36 Spor Serhat Ardahan Spor karşılaşmasına tüm taraftarlar davet edildi. Serhat Ardahan Spor 10 puanla 11’inci sırada yer alırken, Kars 36 Spor ise 9 puanla 10’uncu sırada bulunuyor. Kars 36 Spor Serhat Ardahan Spor karşılaşmasından 3 puanla ayrılması durumunda düşmen hattından da uzaklaşmış olacak.