Doç. Dr. Polat’tan İHA’ya bayram ziyareti

Doç. Dr. Sibel Polat, İhlas Haber Ajansı (İHA) Kars Bürosu’na bayram ziyareti gerçekleştirdi.

Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Polat, İHA Kars Temsilcisi Işık Çapanoğlu’nu ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Polat, basın kuruluşlarının bayramda da çalıştığını bildiğini, basın çalışanlarının bayramlarını kutlamak için ziyaret gerçekleştirdiğini belirtti. Polat, “İHA’nın sadece Kars ve Türkiye’de değil tüm dünyada büyük başarılara imza attığını, gündemi yakından takip eden, hızlı, doğru ve tarafsız habercilik anlayışı, basın yayın kuruluşları içerisinde kendini gözde bir kuruluş haline getirmiştir” dedi.

İHA Kars Temsilcisi Işık Çapanoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çapanoğlu, nazik ziyaretlerinden dolayı Doç. Dr. Sibel Polat’a teşekkür etti.

Ziyarette genelde Kars konuşuldu. Çayların yudumlandığı sohbete İHA muhabiri Serkan Erkoç da eşlik etti. Polat, daha sonra İHA bürosundan ayrıldı.