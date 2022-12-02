Digor’da yaşlı ve engellilere evde bakım hizmeti veriliyor

Digor’da yaşlı ve engelli vatandaşlara evde bakım hizmeti veriliyor.

Kars’ın Digor ilçesi Kaymakamlığı’nca, “Evde Bakım Projesi” çerçevesinde ilçe merkezi ile köylerdeki yaşlı ve engelli vatandaşların evleri temizleniyor, ihtiyaçlarını gideriliyor.

Kaymakam Orhan Gazi Karakaş’ın bizzat takip ettiği proje ile vatandaşların başta sağlık kontrolleri yapılıyor. Ardında görevli ekiplerce vatandaşların evleri baştan aşağıya temizlenerek havalandırılıyor.

Ekipler, yaşlı ve engelli vatandaşların alış-veriş ve rutin ihtiyaçlarını da karşılıyor.

Digor Kaymakamlığı’nca hayata geçirilen proje engelli ve yaşlı vatandaşların da yüzünü güldürüyor.