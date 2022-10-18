Digor’da yaşlı ve engelli vatandaşlara evde bakım hizmeti veriliyor

Digor Kaymakamlığı’nca ilçe genelinde yaşlı ve engelli vatandaşlara evde bakım hizmeti veriliyor.

Digor Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş’ın girişimleriyle Kaymakamlık tarafından uygulanan “Evde Bakım Projesi” çerçevesinde görevlendirilen ekipler, ilçe ve köylerde yaşlı ve engelli vatandaşların evlerini ziyaret ediyor.

Ekipler, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor ve evlerini temizleyerek sağlıklı koşullarda hayatlarını devam ettirmelerine imkan tanıyor.

Digor merkez ve köylerde yaşamlarını sürdüren yaşlı ve engelli vatandaşlara haftanın belirli günlerinde evde bakım hizmeti veren yetkililer, vatandaşların kişisel ihtiyaç isteklerini de Digor merkezinden karşılıyor.

Başta sağlık olmak üzere vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını karşılayan kaymakamlık, hayata geçirdiği uygulamayla vatandaşların mağdur olmalarının da önüne geçti.