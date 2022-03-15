Digor’da okullar tatil edildi

Digor’da olumsuz hava koşullarından dolayı eğitim-öğretime ara verildi.

Konuyla ilgili olarak Digor Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Digor ilçemizde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçemiz merkezinde ve bağlı köylerde faaliyet gösteren bütün örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime 15 Mart 2022 Salı günü ara verilmiştir” denildi.

Öte yandan Kars’ın Digor ilçesinde kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.