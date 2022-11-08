Digor’da menfez yapımı sürüyor

Digor’da köylere menfez ve köprü yapımı sürüyor. Özel İdare ekiplerince yürütülen çalışmalarının tamamlanmasına kısa süre kaldı.

Kars’ın Digor ilçesi Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş, beraberindeki Kars İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Yağcı ile birlikte köylerde yapımı devam eden menfez ve köprüleri yerinde gördü. Karakaş yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Sonbaharın en sıcak günlerinin yaşandı Kars’ta İl Özel İdaresi genel Sekreterliği’nce köylerde yapımı devam yol, köprü, menfez ve su depoları çalışmalarının kar yağmadan tamamlanması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.

Digor’a bağlı bir çok köyde aynı anda devam eden çalışmalar köylülerin yüzünü güldürürken, Kaymakam Karakaş ve İl Genel Meclisi Başkanı Yağcı ise yapılan çalışmaları bizzat bölgeye gelerek yerinde inceliyor.

Kaymakam Orhan Gazi Karakaş, yetkililerden yürütülen çalışmaların biran evvel bitirilmesini istedi. Bir süre köylülerle de sohbet eden Karakaş, daha sonra ilçe merkezine döndü.