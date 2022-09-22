Digor’da köy içi yollar tek tek yapılıyor

Digor’da köy içi yollar kilit parke taş iler halı deseni gibi işleniyor. Yapılan yollar vatandaşları toz ve çamurdan kurtarıyor.

Kars’ın Digor ilçesinde köylerde yapılan yol çalışmalarını Kaymakam Orhan Gazi Karakaş, Kars İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Yağcı ile birlikte yerinde gördü.

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Karakaş, yol çalışmalarının kışa kadar devam edeceğini kaydetti.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’nce 2022 yılı inşaat sezonunda Digor’da çok sayıda yol, menfez ve alt yapı çalışmaları yapılırken, yapılan çalışmalar köylülerinde yüzünü güldürüyor.

Kaymakam Karakaş ve İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Yağcı, geldikleri köylerde vatandaşlarla da sohbet etti. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Kaymakam Karakaş, sorunların çözümü için ilgili birim amirlerine talimat verdi. Karakaş ve Yağcı köylülere yapılan yolların hayırlı olması dileklerinde bulundu.