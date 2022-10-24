Digor’da kaymakamdan çocuklara oyuncak

Digor’da okula yeni başlayan çocuklara kaymakam oyuncak hediye ediyor.

Kars’ın Digor ilçe Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş’ın,“Digor’un Çocukları İle El Ele” projesi çerçevesinde çocuklara çeşitli hediyeler veriliyor.

Kaymakam Karakaş, okula yeni başlayan öğrencilere eğitim-öğretimi sevdirmek amacıyla başlattığı projeyle çocuklara oyuncak hediye ediyor.

Kaymakam Karakaş, oyuncak hediye ettiği çocuklardan çok çalışma sözü alıyor. Kaymakam Orhan Karakaş’ın hayata geçirdiği projeyle hem çocuklar oyuncaklarına kavuşuyor. Hem de çocuklara okul sevdiriliyor.

Kaymakam Orhan Gazi Karakaş’ın çocuklara oyuncak dağıtımına İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Demir’de eşlik etti.