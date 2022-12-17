Digor’da evde bakım hizmeti sürüyor

Digor Kaymakamlığı’nca "Evde Bakım Projesi" çerçevesinde ilçede bulunan engelli, yaşlı ile bakıma muhtaç bireylerin evlerindeki bakım ve temizlik hizmeti özenle yapılıyor.

Kaymakamlıkça, ev temizliği ve bakım ihtiyacı tespit edilen vatandaşlar için görevlendirilen temizlik personeli, belirli aralıklarda vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor. Ekipler, sohbet edip dertlerini dinledikleri vatandaşların evlerinde temizlik, tadilat ve yemek yapıyor, vatandaşların kişisel ihtiyaçlarını dışarıdan temin ederek hayır dualarını alıyor.

Digor Kaymakam Orhan Gazi Karakaş’ın bizzat takip ettiği proje çerçevesinde ilçe merkezi ve köylerdeki yaşlı, bakıma muhtaç ve engelli vatandaşlar evlerinde hizmet alıyor, vatandaşların yüzleri gülüyor.

Digor Kaymakamlığı’nca proje çerçevesinde vatandaşlara aralıksız hizmet verileceği öğrenildi.