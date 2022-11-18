Digor Kaymakamlığı 2022 yılında köyleri hizmete doyurdu

Digor Kaymakamlığı’nca 2022 yaz sezonunda köylere yapılan yatırımlarla, köylülerin yüzünü güldürdü.

Kaymakam Orhan Gazi karakaş’ın bizzat yerinde incelediği beton asfalt yol, alt yapı çalışmaları, kilit parke taş yol, menfez ve su depoları çalışmalarıyla köylüler hizmet gördü.

Digor Kaymakamlığı’nca 2022 yaz sezonunda köylere 7,5 kilometre beton asfalt yol, 7 menfez, 28 bin metrekare kilit parke taş yol, 1 prizmatik içme suyu deposu, 2 ek şebeke su hattı ve 1 ayrım deposu ile isale hattı yapılarak köylerde yaşayan vatandaşların hizmetine sunuldu.

Öte yandan Digor Kaymakamlığı’nca köylerde devam eden yol ve köy içi kilit parke taş yol yapımlarının da kışa kadar tamamlanması planlanıyor.

2022 yılı yaz sezonunda yapılan çalışmalarla Digor’un köylerine devletin bütün hizmetleri eşit olarak yansıtıldı. Köylerde yapılan çalışmalarının 2023 yılında da aynı şekilde devam edeceği bildirildi.