Defterdar Gürbüz, yapılandırma konusunda uyardı

Kars Defterdar Vekili Suzan Gürbüz, bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki 7256 sayılı kanun kapsamında açıklamalarda bulunarak vatandaşları bilgilendirdi.

Gürbüz, bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki 7256 sayılı kanunun, 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Kars Defterdar Vekili Suzan Gürbüz söz konusu kanunla ilgili olarak yaptığı açıklamada vatandaşları yapılandırma ile ilgili olarak şunları kaydetti;

“Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılması, Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı cezası) tamamının silinmesi, Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi, Motorlu Taşıtlar Vergisi borcuna bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılması, Öğrenim ve/veya katkı kredisi borçlarına bağlı gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılması, Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim yapılması, Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında %25 indirim yapılması, Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde; Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim yapılması, Trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında %12,5 indirim yapılması, Yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12, 18 eşit taksitler halinde ödenmesi, Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödenmesi, Vadesi 31/12/2014 tarihinden önce olan aslı 100 TL ve altındaki borçların silinmesi, 7143 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması, 6183 sayılı Kanun kapsamında tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılması gibi çok önemli imkanlar getirilmiştir.”

Bu imkanlardan faydalanmak için 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuru yapılması gerekmekte olduğunu da belirten Defterdar Vekili Suzan Gürbüz, “Ayrıca, yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların (para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar) 30 Haziran 2021 tarihine kadar milli ekonomiye kazandırılması durumunda vergi alınmayacak ve vergi incelemesi yapılmayacaktır" dedi.