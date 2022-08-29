banner591

banner528

banner590

banner547

Son Dakika

Dağcılar Zafer Bayramı’nı zirvede kutladı

Dağcılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı için 3 bin 20 metre tırmandı.

KARS 29.08.2022, 14:49
Dağcılar Zafer Bayramı’nı zirvede kutladı

Dağcılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı için 3 bin 20 metre tırmandı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu üyesi Kars ve Ardahanlı dağcılar, 3 bin 20 metre yüksekliğindeki Kızılgedik Dağına 30 Ağustos zirve tırmanışı yaptı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kars İl Temsilcisi Alpay Korkmaz, önderliğinde Kars ve Ardahanlı dağcılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı için Kızılgedik dağına tırmandı. Zirvede Türk Bayrak fonlu Atatürk posteri açan dağcılar 30 Ağustos Zafer Bayramını zirvede kutladı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Gaziantep FK 4 10
2. Adana Demirspor 4 9
3. Fenerbahçe 3 7
4. Başakşehir 3 7
5. Beşiktaş 3 7
6. Galatasaray 4 7
7. Trabzonspor 4 7
8. Kayserispor 4 6
9. Antalyaspor 4 6
10. Giresunspor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Alanyaspor 4 5
13. Karagümrük 3 3
14. İstanbulspor 4 3
15. Kasımpaşa 4 3
16. Sivasspor 3 2
17. Ümraniye 4 1
18. Ankaragücü 3 1
19. Hatayspor 3 0
Takımlar O P
1. Bodrumspor 3 7
2. Eyüpspor 3 7
3. Pendikspor 3 7
4. Bandırmaspor 2 6
5. Samsunspor 3 5
6. Gençlerbirliği 3 4
7. Keçiörengücü 3 4
8. Boluspor 3 4
9. Göztepe 3 4
10. Sakaryaspor 2 3
11. Adanaspor 3 3
12. Erzurumspor 3 3
13. Manisa Futbol Kulübü 2 3
14. Rizespor 2 2
15. Altınordu 3 2
16. Denizlispor 3 1
17. Tuzlaspor 2 1
18. Ö.K Yeni Malatya 3 1
19. Altay 3 0
Takımlar O P
1. Arsenal 4 12
2. M.City 4 10
3. Tottenham 4 10
4. Brighton 4 10
5. Leeds United 4 7
6. Chelsea 4 7
7. Newcastle 4 6
8. M. United 4 6
9. Liverpool 4 5
10. Brentford 4 5
11. Fulham 4 5
12. Crystal Palace 4 4
13. Southampton 4 4
14. Nottingham Forest 4 4
15. Aston Villa 4 3
16. West Ham United 4 3
17. Bournemouth 4 3
18. Everton 4 2
19. Wolverhampton Wanderers 4 2
20. Leicester City 4 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 9
2. Real Betis 3 9
3. Barcelona 3 7
4. Villarreal 3 7
5. Osasuna 3 6
6. Real Sociedad 3 6
7. Mallorca 3 4
8. Athletic Bilbao 2 4
9. Almeria 3 4
10. Rayo Vallecano 3 4
11. Celta Vigo 3 4
12. Atletico Madrid 2 3
13. Girona 3 3
14. Valencia 2 3
15. Sevilla 3 1
16. Espanyol 3 1
17. Elche 3 1
18. Getafe 3 1
19. Real Valladolid 3 1
20. Cadiz 2 0
31
açık