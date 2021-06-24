Covid-19 aşılma çalışmaları sürüyor

Kars il Sağlık Müdürü Uzman Doktor Zakir Lazoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu takvim doğrultusunda başlamış oldukları aşı çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Uzman Doktor Lazoğlu, her geçen gün yeni bir yaş ve kriter takvime dahil edildiğini kaydetti.

Lazoğlu, “Kademeli olarak tüm vatandaşların aşılaması tamamlanarak toplumsal bağışıklanmanın oluşması amaçlanmakta. Cuma günü 18 yaş ve üzeri genç vatandaşlarımıza aşı hakkı açılmış olacak. İlimizde vatandaşlarımızın aşılarının hızlı ulaşılabilir ve kısa sürede tamamlanması için aşılama hizmetini daha kapsamlı hale getirdik” dedi.

Köyde, mezrada, yaylada yaşayan şehir merkezine ulaşımı zor olan vatandaşlara aşılama ekiplerinin ulaşarak sırası gelenlerin aşılamalarını gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Lazoğlu, “Aşılamaya daha hızlı bir ivme kazandırmak için tüm hastanelerimizde olduğu gibi Toplum Sağlığı Merkezlerini, İlçe Sağlık Müdürlüklerini, Aile hekimlerini aşılamaya dahil ettik. Ayrıca aşının ulaşılabilirliğini arttırmak için şehir merkezinde ADSM semt polikliniğini aşı uygulama merkezi olarak tüm vatandaşlarımızın hizmetine açtık.

Aşı hakkında tereddütleri olan veya yeterli bilgi sahibi olmadığını düşünen vatandaşlarımız bilgilendirmek ve uygun aşı merkezine yönlendirmek için şehrin işlek noktalarına Covid-19 aşı bilgilendirme stantları kurduk” diye konuştu.

Lazoğlu, “Tüm bunların yanı sıra vatandaşlarımızın aşı hakkında tüm sor ve şikayetlerine hızlı güvenilir cevap ve çözüm sağlanması için aşı çağrı merkezimiz hizmetine devam ediyor. İlimizde yapmış olduğumuz tüm bu çalışmalar ve vatandaşlarımızın kurallara riayet etmesi sonucu nihayet vaka sayımızda düşüş sağlandı. Aşı sırası gelen tüm vatandaşlarımızı aşıya davet ediyor ve vaka sayımızın düştüğü bu günlerde rehavete kapılmadan kuralara uyarak bu hastalığın üstesinden geleceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.