Çin’in Doğu Türkistan’daki zulmü Kars’ta protesto edildi

Kars’ta bir araya gelen STK temsilcileri, Çin’in Doğu Türkistan politikasını protesto etti. Fethiye Camisi önünde bir araya gelen grup, açıklama yapıp dua ettikten sonra dağıldı.

Genç İnsani Yardım Vakfı Kars Şubesi Başkanı Muharrem Onur İbrahimoğlu, Çin Komünist Partisi ve yönetiminin zalim ve katil olduğunu söyledi.

Çin devletinin Doğu Türkistan’daki politikalarına tepki gösteren İbrahimoğlu, “Çin hükümeti özellikle 2017 yılından beri sayılarının bin 200’ü geçtiği belirtilen toplama kamplarında 1 ila 3 milyon kişiyi zorla alıkoyuyor! Çin zulmünün açıkça diğer adı: Adım adım soykırımdır! Doğu Türkistanlılar, inanmadıkları Çin Komünist Partisi (ÇKP) ideolojisinin söylevlerini, marş ve şiirlerini ezberlemek zorunda bırakılıyor! Sanki bir dinmiş gibi, Çin komünist partisinin liderine tazime zorlanıyor” dedi.

İbrahimoğlu, “Biz burada Uygur’u, Kazak’ı, Kırgız’ı ve Hui’siyle inancına mensup insanları, ırkçı bir yaklaşımla topyekün ortadan kaldırmayı hedefleyen Çin’in soykırım içeren uygulamalarından vazgeçmesi adına bir kanaat oluşturmayı hedefliyoruz. Ülkesi Bosna’da nice soykırımlara şahitlik eden rahmetli Aliya İzzetbegoviç “Unutulan soykırım tekrarlanır.” diyor. Hiçbir soykırım elbette unutulmasın ve insanlık ailesi bir daha asla soykırımlarla yüz yüze kalmasın duasıyla Çin’in bu zulmüne karşı; ulusal ve uluslararası kamuoyunu farkındalığa çağırıyoruz” diye konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından Yetim Birimi Başkanı Ömer Taşkıran tarafından yapılan duanın ardından grup dağıldı.