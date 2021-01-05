Çınar ve Yıldız’a Kağızman Gençlerbirliği forması hediye edildi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi’nde 2020-2021 sezonunda Kars’ı temsil edecek Kağızman Gençlerbirliği Spor yöneticileri ziyaret ettikleri Kaymakam İshak Çınar ve Belediye Başkanı Nevzat Yıldız’a 36 numaralı formayı hediye ettiler.

BAL Ligi’nde Kars 36 Spor ile birlikte Kars’ı temsil edecek olan Kağızman Gençlerbirliği Spor Kulüp Başkanı Kahraman Kılıç, Yönetim Kurulu Üyeleri Vahap Bozyel, Cem Serici, Volkan Pakır, Bekir Özbey ve Ahmet Demir Kaymakam İshak Çınar ile Belediye Başkanı Nevzat Yıldız’ı makamlarında ziyaret ederek bir süre sohbet ettiler.

Kağızman Gençlerbirliği Spor’un BAL Ligi’nde başarılı olacağına inandıklarını ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürümek için önemli transferler yaptıklarını ifade eden Kulüp Başkanı Kahraman Kılıç, Kaymakam Çınar ve Başkan Yıldız’dan destek istedi. Çınar ve Yıldız, Kağızman Gençlerbirliği Spor’a her türlü desteği vereceklerini belirttiler.

Kağızman Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Kahraman Kılıç, “Pandemiden dolayı BAL Ligi’nde gecikme oldu. Federasyon nezdinde bir takım düzenlemeler yapılıyor BAL Ligi karşılaşmalarının oynanması için, bizde Kaymakamız İshak Çınar ve Belediye Başkanımız Nevzat Yıldız’ı makamlarında ziyaret ettik. Kağızman Gençlerbirliği Spor’u konuştuk. Sağolsun kaymakamız da, başkanımızda her türlü destek vereceklerini belirtiler. Amacımız Kars’ı layık olduğu yere taşımak” dedi.

Kağızman Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Kahraman Kılıç daha sonra ziyaret anısına Kaymakam İshak Çınar ve Belediye Başkanı Nevzat Yıldız’a 36 numaralı Kağızman Gençlerbirliği Spor formasını hediye etti.