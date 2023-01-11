Ceza infaz kurumları için kitap bağış kampanyası başlatıldı

Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan “Kitap İyileştirir” kitap bağış kampanyası düzenlenen etkinlik ile başlatıldı.

Adalet Bakanlığı, Cezaevi Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü’nün ceza infaz kurumu kütüphaneleri için “Kitap İyileştirir” sloganıyla kitap bağış kampanyası başlattı. Kars Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu tarafından Kars Adliyesi’nde kitap bağış standı açıldı. 10-15 Ocak tarihleri arasında açık olan standa görevliler kitap bağışını kabul edecek.

Kampanyanın açılış töreninde konuşan Kars Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Amanvermez, “Ceza İnfaz Kurumlarımızda kalanların sadece barınmaları değil aynı zamanda eğitimleri, sosyal hayatları, sağlık problemleri de bizim için önemli. Bu kampanyada bu hizmete ve amaca yönelik yapılan bir kampanyadır. Bu kampanyaya katılım yapılmasını, sahiplenilmesini istiyorum. Hayırlı olsun” dedi.

Konuşmanın ardından ilk kitap bağışlarını Başsavcı Amanvermez kabul etti. Kars Adliyesi’nde kurulan stant 15 Ocak tarihine kadar bağışlanacak kitapları kabul edecek.