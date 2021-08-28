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Büyükelçi Mohammed Rizvi Hassen Vali Öksüz’ü ziyaret etti

Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohammed Rizvi Hassen, Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ü makamında ziyaret etti.

KARS 28.08.2021, 08:59
Büyükelçi Mohammed Rizvi Hassen Vali Öksüz’ü ziyaret etti

Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohammed Rizvi Hassen, Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ü makamında ziyaret etti.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, nazik ziyaretinden dolayı Büyükelçi Mohammed Rizvi Hassen’e teşekkür etti.

Büyükelçi Mohammed Rizvi Hassen bir süre sohbet eden Öksüz, Hassen’e Kars ile ilgili bilgiler verdi.

Büyükelçi Hassen daha sonra valilikten ayrıldı.

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