Bu proje Kars’ın çehresini değiştirecek

Kars’ta yapımına geçtiğimiz yıl başlanan “Kars Vadisi, Kars Çayı Islahı, Kent Müzesi ve Bedesten Projeleri” tamamlandığında kenttin çehresini değiştirecek.

Kars Kalesi altında Kars Çayı yanında yapımına geçen yıl başlanan Kars Vadisi Projesi çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kenttin en önemli bölgesinde hayata geçirilecek olan proje, Kars turizmine önemli katkı sağlayacak. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği bölge bir anlamda kent turizminin de kalbi olacak.

Yapım çalışmaları devam eden “Kars Vadisi, Kars Çayı Islahı, Kent Müzesi, Bedesten Projeleri” bölgesinde Vali Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, bir takım incelemelerde bulundu.

Vali Öksüz, yürütülen çalışmalar hakkında ilgi firma yetkilisinden bilgi aldı. Öksüz, Bedesten binasını gezerek yerinde gördü.

Öte yandan “Kars Vadisi, Kars Çayı Islahı, Kent Müzesi, Bedesten Projeleri” kapsamında tarihi hamamlar da restorasyon çalışmaları yapılıyor.