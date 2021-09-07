Bölgenin Döner Sermaye Hazırlık Çalışması Sarıkamış’ta başladı

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğünün 2022-2023 döner sermaye bütçe hazırlık çalışmaları Kars ve Sarıkamış’ta başladı.

2022-2023 yılları döner sermaye bütçe hazırlıkları, Kars-Sarıkamış İşletme Müdürlüklerinin gelir-gider bütçesi ile izleyen iki yılın tahminlerinin tespit edileceği bütçe toplantıları başladı.

Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay başkanlığında gerçekleştirilen bütçe toplantısına Bölge Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Bulut, Orman İdaresi Planlama Şube Müdürü Ahmet Aydın, Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü Haydar Cengiz, Kars-Sarıkamış Orman İşletme Müdürü Mustafa Alptekin Gelegen ve İşletme Müdürlüğü teknik personeli katıldı.

Toplantının açılışında bir konuşma yapan Bölge Müdürü Oktay Ayatay, “Başarılı işletmelerde, ön plana çıkan 3 temel özellik vardır. Bunlar; Planlama, Organizasyon ve Denetimdir. Faaliyetlerin doğru planlanması, iyi işleyen bir Organizasyon sayesinde değer kazanırken, sağlam bir Denetim, başarının sürekliliğine katkı sağlayacaktır. Planlamanın araçlarından biri olan Bütçenin amacına ulaşabilmesi için, kontrolünün etkin biçimde yerine getirilmesi önemlidir. Her yılın sonuna doğru, İşletmeler bütçeyi, yalnızca gelecek yıllara ilişkin Gelir ve Gider kalemlerinin birer tahmini olarak görmemeliler. Bütçenin uygulanması ve kontrolü, en az Bütçenin hazırlanması kadar önemli ve özen gerektiren bir husustur” dedi.

Genel Müdürlüğünün stratejik planları ve politikaları doğrultusunda hazırlanmakta olan döner sermaye bütçe teklifleri, gelir-gider bütçesini oluşturan yatırımlar doğrultusunda sürdürülebilir orman yönetimi çerçevesinde, ormanlarımızı korumak, geliştirmek ve devamlılığını sağlayacak şekilde hazırlanan planların bütçesi oluşturulacaktır.