banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Benzin ve motorinde güncel fiyatlar
Benzin ve motorinde güncel fiyatlar
Ucuz konut için uydu kentler kurulmalı
Ucuz konut için uydu kentler kurulmalı
Ons altın 2 yılın en düşük seviyesinde
Ons altın 2 yılın en düşük seviyesinde
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Başsavcı Amanvermez göreve başladı

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun son kararnamesi ile Kars Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Abdullah Amanvermez göreve başladı.

KARS 21.07.2022, 10:24
Başsavcı Amanvermez göreve başladı

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun son kararnamesi ile Kars Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Abdullah Amanvermez göreve başladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi, 2022 adli ve idari yaz kararnamesini tamamladı. Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığına atanırken, Kars’a Tokat Zile Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Amanvermez atandı.

Amanvermez, Kars Adliyesi’ndeki görevine başladı.

Yorumlar (0)
25°
açık