Başkan Yargıç Harmankaya, “Acımızın tarifi yok”

Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yargıç Harmankaya, İhlas Haber Ajansı çalışanları Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver’ün acı haberini üzüntü ile öğrendiğini belirtti.

Harmankaya, “Gaziantep’te görev sırasında kazazedelere yardım ederken meydana gelen kazada hayatını kaybeden meslektaşlarımız Muhammed Abdulkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver ile diğer vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum. Acımızın tarifi yok” dedi.

Harmankaya, “Gaziantep’te meydana gelen kazada hayatını kaybeden 16 kişiye Allah’tan rahmet, yaralı 21 kişiye ve Mardin’in Derik ilçesinde freni patlayan tırın yol açtığı kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyorum. Acılı milletimizin, İhlas Haber Ajansı ve basın camiamızın başı sağ olsun” diye konuştu.